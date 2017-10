Tucu: "El equipo se está encontrando"

Su presencia en el campo se nota. El Tucu Hernández abarca muchos metros, está en todas partes, defiende, ataca, recibe faltas (el jugador que más) y también las hace. En él reside el equilibrio necesario para que el Celta carbure y después de su regreso al once titular el equipo ha empezado a mejorar, aunque no lo quiera reconocer " la mejoría no depende de un jugador, con el paso de las jornadas el equipo empieza a encontrarse".

Sin embargo su presencia se antoja fundamental. Poco a poco recupera confianza "creo que ,gracias a dios, me siento bien, con mucha confianza. Llevo mucho tiempo en el club y eso te da la confianza para hacer un partido como este. Gracias a eso iremos siendo el equipo que todos conocemos y queremos".

En el último partido le ha tocado retrasar su posición y compartir el doble pivote con Lobotka "es obvio que de pivote es difícil llegar al área contraria. Me toco cambiar la posición con Lobotka, pudimos llegar al área unas veces él y otras yo. Es una posición nueva aunque en la Selección la he ocupado alguna vez".

Ahora el equipo necesita reforzar la victoria con un buen resultado en casa "sería ideal poder hacernos fuertes en casa. Dejamos escapar puntos que en el papel no creíamos que se pudieran ir. Hay que respetar al rival pero hay que ganar"

El equipo ha regresado este miércoles al trabajo todavía pendientes de Radoja que sigue entrenando al margen y que es probable se pierda el partido del domingo.

Comentarios