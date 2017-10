"Nadie del Ciudad de Lucena se ha puesto en contacto conmigo"

Edu Villegas ha aclarado sobre el interés del Ciudad de Lucena por Javi Tamayo que “nadie de ese club se ha puesto en contacto conmigo. El jugador me comentó que se habían puesto en contacto con él y luego me llamó su representante y le dije que Javi Tamayo es un futbolista importante para nosotros, es verdad que hablé de 30.000 euros, pero como si hubiera dicho otra cantidad”.

El director deportivo del equipo xerecista quiso dejar claro que para que se vaya un jugador “lo primero que tiene que ocurrir es que se quiera ir, en segundo lugar que el club que se interese por él se ponga en contacto con nosotros, como he hecho yo por ejemplo con el Jerez Industrial y en tercer lugar yo tengo que velar por los socios y por el club y si un equipo se interesa por algún jugador, sea quien sea, no se puede ir gratis”, dijo en la Cadena SER.

Por otra parte, el delantero reconoció el interés del Ciudad de Lucena, “su director deportivo se puso en contacto conmigo y era una oferta muy atractiva. Es un halago y agradezco el interés. La oferta era irrechazable, tanto deportiva, porque es una categoría más, como económicamente pero yo ahora mismo tengo un año de contrato aquí y estoy donde quiero estar. El año que viene ya se verá".

Tamayo reconoce que trasladó al director deportivo, Edu Villegas, la oferta del club lucentino: "Lo hablé con él porque entendía que lo tenía que saber, pero en ningún momento he manifestado mi intención de marcharme y tampoco sé si el Lucena se ha puesto en contacto con el club”.

