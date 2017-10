Con toda la plantilla disponible, el Guada afronta el partido del próximo domingo ante el colista de la categoría. La Unión Deportiva Los Barrios no conoce aún la victoria y suma dos puntos, los conseguidos ante el Arcos y el Alcalá.

Alberto Vázquez no quiere confianzas ante un encuentro así, especialmente porque “ya se ha visto la igualdad que hay en esta liga y que cualquier rival te puede ganar”, recuerda Álvaro Ramírez, jugador del Guadalcacín.

El futbolista, fijo en la defensa desde que comenzó la liga, se muestra “encantado” con el fenomenal arranque del equipo pedáneo. Dejó hace un par de temporadas el Guada para enrolarse en el Xerez DFC la pasada temporada, en la que desgraciadamente para los azulinos, no se logró el ascenso de categoría. Ahora ha vuelto y preguntado por las diferencias en estas dos etapas, responde que ahora “he encontrado a gente más joven con respecto a mi primera temporada, algunos vienen de jugar en categorías más bajas y se han adaptado perfectamente al club y a la categoría”.

No escatima elogios cuando se le pregunta por el Alberto Vázquez, “yo vine aquí por él, es un gran entrenador, me llamaron varios equipos de Tercera y no me arrepiento de decidir quedarme, me hablaron muy bien del entrenador”

El lateral se muestra agradecido por el trato que ha recibido en todo momento en el club, “aquí te adaptas muy bien, es como una familia, tenemos un gran grupo de trabajo y las cosas están saliendo muy bien, pero cuidado, la Tercera es una categoría muy igualada”, advierte el jugador.

