Uno de los dos candidatos a la dirección de IU, José Luis Pérez Tapias, apuesta por una Izquierda Unida fuerte y autónoma, que no pierda la invisivilidad y que no esté subordinada a Podemos, como ha defendido en La Ventana Andalucía. No es contrario a conflucenicas con otras fuerzas de la izquierda pero lamenta que el coordinador y candidato a la reelección, Antonio Maíllo, dé por consumado que irán a las elecciones andaluzas como Unidos Podemos sin haberlo consultado a la militancia.

