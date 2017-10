Riopedre, Otero y Renedo seguirán en libertad provisional

El tribunal del Caso Marea ha desestimado este viernes la petición de Podemos y mantiene la libertad provisional para los cinco principales condenados, sobre los que pesan penas de prisión de entre 6 y 9 años; penas de prisión que por el momento no cumplirán a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos de casación interpuestos por todos ellos. Las defensas han sostenido, durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial, que ninguno de los condenados tiene intención ni medios para fugarse, como pretendía Podemos. Así lo ha entendido también la Fiscalía que no ha pedido cárcel para Riopedre, Otero, Renedo ni los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín. El Principado, tal y como había anunciado, se ha adherido a la petición del ministerio público y ha solicitado que los condenados sigan en libertad provisional.

Podemos ha defendido en solitario la conveniencia de encarcelar a los principales actores del Caso Marea, alegando lo elevado de las penas y las posibilidades de todos ellos de fugarse habida cuenta de las importantes cantidades de dinero detraídas de las arcas públicas. Su abogado incluso hizo mención a la alarma social generada por el caso, pese a que el actual ordenamiento jurídico ha eliminado esa figura como causa de privación de libertad. Las defensas han desmontado la argumentación de Podemos aludiendo a la situación económica de todos los condenados, con todos sus bienes y cuentas embargadas. El letrado de Riopedre ha llegado a aportar los certificados bancarios que prueban que entre el ex consejero y su mujer, no suman más de 2.300 euros de líquido en sus cuentas. También se ha aludido al arraigo social de las cinco personas que se sentaban en el banquillo, y a sus circunstancias personales. Por ejemplo, de María Jesús Otero, único apoyo, dijo su letrada, Ana Muñiz, de una hermana de 86 años enferma de alzheimer. La abogada cree que el argumento de riesgo de fuga no se sostiene, pues en los siete años transcurridos desde que estallará el caso "han tendio tiempo de dar la vuelta la mundo dos veces y sin embargo están aquí",

Todos los abogados de las defensas han tratado de desacreditar al petición de Podemos, aludiendo a la intencionalidad política de la misma, y su falta de argumentación jurídica. Lo cierto es que la Fiscalía tampoco ha encontrado proporcionada la petición de cárcel y tal y como había anunciado el gobierno del Principado, sus representantes legales se ha sumado a la tesis del ministerio público.

En el bando de los descontentos, Podemos. Su secretario general, Daniel Ripa, considera incomprensible la resolución del tribunal, y asegura que la Justicia y el gobierno han quedado en mal lugar.

Así las cosas, por el momento, ninguno de los protagonistas de la trama sumará tiempo de estancia en prisión a los ocho meses que a lo sumo han cumplido algunos de ellos como la funcionaria Marta Renedo. A las medidas ya tomadas contra ellos se suma la prohibición de salir al extranjero y la obligación de notificar cualquier cambio de domicilio a la espera del pronunciamiento del Supremo, que en el mejor de los casos no se producirá antes de dos años, o demorarse incluso hasta los cuatro.

