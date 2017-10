La emoción de la vuelta a casa

Volver a pisar la tierra que te vio nacer, donde diste tus primeros pasos, regresar y oler la yerba de aquellos prados que te vieron crecer después de más de medio siglo de ausencia, ha de ser una experiencia realmente indescriptible. Así que no nos queda más que tirar de empatía y entrever esa emoción en las palabras de quienes, en estos días, pasan por esa vivencia: la de la vuelta a casa, la que quedó atrás difuminada entre la niebla de la mar y el vapor de aquel barco lleno de esperanzas, rumbo al sur.

Aldo Llao Campillo hizo esa singladura allá por 1955. Dejó atrás su Bores natal, en Peñamellera Baja para iniciar la aventura americana en Buenos Aires. Su padre había partido ocho años antes acuciado por los rescoldos de una guerra que no perdonaba a los vencidos. Con sólo doce años, el vapor Alberto Dodero le desembarcó en los muelles porteños junto a su madre y su hermano pequeño. Sólo volvió una vez, recuerda: “Estando mi madre en vida, hace ya la friolera de cuarenta años”. Desde entonces no ha cejado en su intención de regresar a Asturias. Este sábado volverá a Bores para visitar a la familia y recorrer de nuevo aquellos caminos.

Manuel Valles, partió de San Juan de La Arena hace ahora nada menos que 66 años. Siendo él un niño, y junto a toda su familia, cambió la Ría del Nalón por el Río de la Plata. No eran años de abundancia y teniendo familiares en Argentina decidieron emprender el camino. Desde aquel 1951 no ha vuelto por estas tierras, así que no ve el momento de acercarse a La Arena y volver a caminar sus calles. “Es un regalo total”, nos cuenta en Asturias Hoy por Hoy.

Aldo y Manuel están estos días en Asturias participando en la Operación Añoranza. El gobierno regional posibilita, en esta edición, que 15 emigrantes a la Argentina puedan volver a Asturias durante 10 días. En cada una de las jornadas aprovechan el tiempo al máximo. Están recorriendo la región de punta a punta, redescubriendo sus paisajes y comprobando cómo ha cambiado en todos estos años. “Es una tierra maravillosa y llama la atención lo limpia y ordenada que está”, nos confiesa Aldo. Manuel promete no dejar pasar tanto tiempo hasta la próxima y hace votos para volver con más tranquilidad y tratar así de recuperar algo del tiempo perdido. “Eso sí, que continúe este programa para que otras personas que lo necesiten puedan también volver a Asturias”, dice. Ojalá. Bien hallados de nuevo.

