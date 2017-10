Los deberes en euskera, quebradero de cabeza de los padres

En los últimos 25 años, se han contabilizado 223.000 nuevos hablantes de euskera. Este año, los 103 centros de enseñanza de euskera que conforman la red de euskaltegi prevén recibir 35.000 alumnos.

Iñaki Eizmendi, educador social / Cadena SER

El 66% de los matriculados el año pasado fue mujer y el grupo de edad más numeroso se situó en el tramo de 36-45 años. Entre ellos, muchos padres y madres que recurren a las clases para poder ayudar a sus hijos con los deberes escolares. En A vivir que son dos días Euskadi, el trabajador social y asesor familiar, Iñaki Eizmendi, considera que muchos tienen la "sensación de no ser buenos padres", Es más la sensación de frustración, ya que, que no sepamos euskera no va a ser determinante en el proceso de aprendizaje.

La profesora de AEK en Eibar, Maialen Belaustegi coincide con la tesis de Eizmendi. Habla de la importancia que muchas familias hacen en la formación de sus hijos y de la actitud de muchas familias.

Nerea Fraile tiene un niño de 7 años que estudia en Arteagabeitia Eskola de Barakaldo. Ni él ni su marido dominan el euskera y reconocen que se "encuentran con problemas a la hora de ayudar a Aimar con las tareas". "A veces tengo que recurrir a Google para traducir algunas palabras", subraya. Nerea está haciendo un gran esfuerzo acudiendo a clases de euskera para poder participar más activamente en la educación de su hijo.

