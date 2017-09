MUT! Festival d'arts escèniques de Castelló

La segunda edición del ‘MUT!, Festival Internacional d’arts escèniques sense text de Castelló’ arranca este viernes 29 de septiembre a las 18.00 horas y finalizará el domingo 1 de octubre a las 20.00 horas, haciendo un recorrido por varios escenarios de la ciudad con un total de 11 espectáculos que se caracterizan por no tener ningún tipo de diálogo.



La concejala de Cultura, Verònica Ruiz, ha manifestado que desde la Concejalía de Cultura "siempre hemos apostado por profesionalizar los sectores que se dedican al fomento de la cultura, como es en este caso el de las artes escénicas. Queremos que la cultura llegue al máximo público posible y para ello hemos iniciado diferentes propuestas en materia de artes escénicas en diferentes formatos y para diferentes públicos".



La concejala delegada de Cultura también ha querido destacar que "tenemos la vocación de crear nuevos públicos y entendemos que cuanta más gente consuma cultura mucho mejor, porque hay que fomentarla como motor indispensable de una sociedad crítica".



Es así como el MUT! se ha convertido en una de las apuestas más innovadoras y atractivas de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón que busca "promover una una modalidad de espectáculo diferente que despierta interés entre el público precisamente por la ausencia de texto y diálogos en todas las actuaciones". Ruiz ha explicado, además, que "la muestra incluirá compañías de varias procedencias y con propuestas de espectáculo diferentes para atraer a todo el público de nuestra ciudad".



El encargado de inaugurar el MUT! será Pere Hosta, con su espectáculo ‘Postal Express’ a las 18.00 y 19.30 horas del viernes 29 de septiembre, una propuesta artística itinerante que se dará en diversas calles del centro de la ciudad. A las 22.30 horas será el turno de los integrantes de Xarxa Teatre con su espectáculo inaugural ‘Ara Pacis’ en los exteriores del Palau de la Festa.



En ‘Ara Pacis’ Xarxa Teatre utiliza todas las técnicas escénicas habituales en sus montajes, itinerancia, grandes elementos móviles, uso escénico de la pirotecnia o efectos lumínicos espectaculares, para mostrar al espectador la transformación de una sociedad agraria y festiva que acaba de sucumbir al furor bélico, ‘Ara Pacis’ es un canto a la paz con la esperanza de aprender, por fin, de los errores del pasado.



El festival se retomará sábado a las 12.00 con la compañía La Bella Tour y el espectáculo homónimo en el Passadís de les Arts. Se trata de un reconocido espectáculo que ha sido galardonado con el Premio del Jurado en el Festival Artescena de Ávila.



El sábado por la tarde, a las 18.30 horas en la Rotonda de la Farola el MUT! prevé la actuación de Murmuyo con el espectáculo ‘Su-Seso Taladro’. En el mismo lugar pero a las 19.15 horas será el turno de Wandering Orquestra, con la propuesta del mismo nombre. Vaivén Circo ofrecerán su espectáculo ‘Do Not Disturb’ en el Passadís de les Arts a partir de las 20.00 horas. Y ya por la noche, a las 22.30 horas en la Plaza Huerto Sogueros actuará Teatro Necessario interpretando ‘Nuova Barberia Carloni’.



Las propuestas del MUT! para el domingo comenzarán con Petit Monsieur y el espectáculo ‘En déragement’ en doble función a las 12.00 y las 18.30 horas en el Passadís de les Arts. A las 12.30 horas será el turno de la Compañía Up Arte con ‘Todo Encaja’ también en el Passadís de les Arts. Murmuyo volverá también el domingo para interpretar ‘Fisura’ a las 19.00 horas en el Passadís y cerrará la segunda edición del ‘Festival Internacional d’arts escèniques sense text de Castelló’ Teatr Biuro Podrozy, con su propuesta ‘Carmen Fúnebre’ a las 20.00 horas en la Plaza Huerto Sogueros.



Para más información se puede visitar la web: www.festivalmut.com.

