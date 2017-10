La PAH denuncia que se está incumpliendo la normativa de empadronamiento

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha concentrado esta mañana en la Plaça de Baix para exigir al alcalde, Carlos González, y a la concejala de Bienestar Social, Teresa Maciá, que cumpla con la normativa legal de empadronar a todas las familias que se encuentran viviendo de manera irregular en el municipio.

Los portavoces de la PAH, Paula Molla y David Pérez, han recordado al equipo de gobierno que si las familias no están empadronadas no pueden acceder a ninguna ayuda social y los niños ni siquiera pueden ir al colegio. También han denunciado que el ayuntamiento “desempadrona” a la gente cuando les interesa.

Teresa Maciá, concejala de Bienestar Social, ha dicho que esta reivindicación no tiene “mucho sentido” ya que el ayuntamiento no puede empadronar a gente que está ocupando un hogar de manera ilegal ya que el propietario, el banco, no lo autoriza. Desde la concejalía afirman que están trabajando para paralizar los desahucios que se producen en el municipio.

Hace dos meses la PAH se reunió con el alcalde y con la concejala de Bienestar Social para buscar solución a este tipo de problemas. Según la PAH en la reunión parecía que se iban a resolver los problemas y se acordaron hacer reuniones cada quince días con la Oficina de la Vivienda para hacer un seguimiento de los afectados que aún siguen esperando mientras recuerdan que “los desahucios continúan en Elche”.

Comentarios