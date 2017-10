PSOE y Compromís cierran filas a favor del PATIVEL

La Plataforma por el futuro de La Marina ha convocado una manifestación en contra del Plan de Acción de la Infraestructura Verde (PATIVEL). Consideran que esta medida supondría un freno para la evolución de la pedanía.

Preguntados al respecto, la portavoz de gobierno, Patricia Maciá, y el concejal de Medioambiente, Antonio García, han cerrado filas para defender la posición que el equipo de gobierno viene manteniendo desde que comenzó la batalla por parte de la Plataforma. Aun así, también han querido mostrar su respeto a cualquier tipo de manifestación vecinal.

Maciá ha insistido en que, en todo momento, se busca mantener un equilibrio entre la construcción y el medioambiente. Recalca que con este plan no se está yendo en contra de los intereses de los vecinos de La Marina. Ha restado importancia a la protesta asegurando que "se debe más a una cuestión particular de propietarios que buscan urbanizar en el sector MR10 donde todavía no se ha construido". Indica que en todo momento se vela por los intereses del conjunto de la pedanía y de Elche. "Con el PATIVEL se busca un equilibrio de dónde se debe construir, pero también de la preservación del medioambiente", ha concluido Macià.

El concejal del área, Antonio García, ha apoyado la teoría de Macià. Apunta que "existen unos intereses de propietarios que creen que pueden urbanizar en algún momento. Es una expectativa, no hay un proyecto sobre la mesa". García ha añadido que "no se pueden llevar a cabo políticas medioambientales basadas en expectativas". Recuerda que es necesario preservar estos espacios de la pedanía. "La Pinada de La Marina está muy amenazada por la falta de recursos hídricos", sentencia el concejal. Para terminar, ha apuntado que la protesta contra el PATIVEL "afecta a un número de personas reducido", y el equipo de gobierno "tiene que estar para defender el interés general".

La Plataforma por el futuro de La Marina ha convocado la protesta para mañana sábado, a partir de las 10:30 horas, con salida y llegada al Centro Social de La Marina.

El grupo municipal de Ciudadanos Elche ya anunció su presencia en la manifestación para "defender los intereses de La Marina". Su portavoz, David Caballero, ha estado esta semana recogiendo sugerencias de los vecinos con el objetivo de incluirlas en sus peticiones al presupuesto 2018.

