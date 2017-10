Berizzo: "Necesitamos fútbol vertical"

Berizzo quiere rematar el primer tramo de la temporada con una victoria ante el Málaga. Sería un comienzo extraordinario, a pesar de las dudas que aún mantiene el equipo por su juego: "Tiene relevancia. Es bueno irse al parón con una victoria. Ellos tienen que enderezar el rumbo. Querrán enderezar su trayectoria. Necesitamos que nuestro juego sea vertical. Es la idea para mañana. Nuestro campo siempre ha sido un fortín. Por el empuje del equipo y la grada. La energía que emana de todas partes. Es para nosotros es un gran arma. Ha sucedido en todos los equipos de local. Somos un equipo muy respaldado y así seguirá siéndolo".

Dos delanteros: "En mis cálculos no están solo los goles de Ben Yedder para que juegue o no. El mérito y la responsabilidad de los goles no deben caer en una única persona. También hay que contar a Luis, el jugador que compite con él. Es mérito del equipo poner en situación de gol a su delantero centro. No sirve de nada tener un '9' si el equipo no explota esa peligrosidad cerca del área. Es complicado sacarlo del equipo, pero calculo otras cosas. No quiero exponerlo a un posible castigo. También Luis necesita que el respaldo del equipo sea notorio en las decisiones".

"Muriel es un tipo abierto, no creo que le afecte que un compañero ande bien. Su adaptación tiene un proceso y está dentro de él. Debe repetir la actuación de Girona. Ojalá aparezcan los dos anotando tres goles por partido como mínimo".

El ataque: "El equipo estaba acostumbrado a jugar a un ritmo de más posesión. Yo imagino un juego de más ida y vuelta. Eso tiene un periodo de adaptación. Todos deben acelerar el juego en ataque. Tenemos que explotar la velocidad de nuestros atacantes. Como Correo en el 1-0. Cuando el ataque es vertical se vuelve letal".

