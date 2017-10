Setién insiste: "No nos vamos a relajar"

Quique Setién se ha empeñado en hacer calar el discurso de la prudencia en el Betis. Por enésima vez ha repetido que la euforia no calará en el vestuario y que sus jugadores no se relajarán, por mucho que venga de ganar tres partidos seguidos, uno de ellos nada más y nada menos que en el Bernabéu, y el último, bordando el fútbol en la segunda mitad frente al Levante. "Es una euforia contenida. Es cierto que cuando las cosas van bien hay una mejor predisposición por parte de todo el mundo pero vamos a mantener la tranquilidad tanto cuanto ganemos como cuando perdamos, que también llegarán esos momentos. Pero ahora no nos vamos a relajar".

Hoy era un día de felicidad para el Betis por la convocatoria de Fabián para la selección sub-21 que dirige Albert Celades. Setién, que le ha dado mucho confianza al canterano, se mostró muy satisfecho por la convocatoria de su futbolista: "Es un premio extraordinario. Decidimos que se quedara después que tuviéramos alguna duda la pretemporada sobre si era mejor que se quedara o se fuera. Le vimos muchas cosas muy buenas y se puede depositar mucha confianza en él. Es muy receptivo, pone la mano en el oído cuando hablas con él, todo lo recoge y todo lo asimila. Nos alegramos por él y por el Betis por su internacionalidad y eso es importante".

También se refirió a otros asuntos el entrenador del Betis a su rival el domingo, la Real Sociedad: "Es un equipo extraordinario, que juega como nosotros o como tratamos de hacerlo nosotros. Tiene buenos jugadores que llevan tiempo juntos. No sabemos si sus últimos resultados les pueden afectar, además del viaje que ha tenido que hacer a Rusia. Es obvio que podemos pensar que les puede afectar pero el fútbol a veces es inesperado y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Yo siempre les digo a mis futbolistas que siempre espero al mejor rival y que si queremos sacar algo tienes que hacer las cosas muy bien. No nos vamos a relajarnos en absoluto porque el rival esté mal".

Finalmente, no quiso decir si volvería a jugar con dos delanteros, Sergio León y Sanabria, como hiciera el pasado lunes frente al Levante. "A veces uno hace las cosas pensando en lo mejor. Pero a veces no es así. Si el resultado es bueno... No sé si jugarán los dos delanteros juntos, no lo tengo claro. Ellos se enterarán un par de horas antes del inicio del partido. Veo a todos bien y les digo que el primero que estornude se queda fuera. No es fácil".

