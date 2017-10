Despertadores para remover conciencias frente a la crisis de los refugiados

Asociaciones, ONG y ciudadanos denuncian este sábado en Valencia que el tiempo se ha acabado, que el plazo establecido para que el Gobierno acogiera a 17.000 refugiados ha terminado y el ejecutivo solo ha reubicado a 1297 personas.

Obrim Fronteres Passatge Segur convoca en Valencia una concentración este sábado a las 5 de la tarde que, bajo el lema Time is Up, se une a la convocatoria de acciones de protesta en todo el territorio nacional y europeo para denunciar lo que consideran falta de voluntad del gobierno de Rajoy. Ana Isabel Martínez, portavoz de Obrim Fronteres, denuncia que España está en el ranking de países no acogedores. De hecho, dice, es el cuarto país que menos personas refugiadas ha acogido, algo que considera bochornoso.

Martínez desconfía de la promesa del Gobierno de acoger a las 17.000 personas comprometidas aunque sea fuera de plazo. No es una promesa, dice, sino una obligación. Si no la cumplen, asegura, varias ONG tienen previsto llevar al ejecutivo ante tribunales europeos y nacionales.

Y frente a un ejecutivo que no ha movido ni un dedo, despertadores para remover las conciencias de la ciudadanía, y una concentración que incluye performances, poesía y actuaciones musicales.

Comentarios