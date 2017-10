Javier Fernández deja "sin amargura" la secretaría general de la FSA

El 32º Congreso regional del PSOE asturiano se desarrolla hasta mañana domingo, en el edificio Calatrava en Oviedo. Durante la jornada de ayer, se debatió y votó el informe de gestión de la Comisión Ejecutiva liderada por el secretario general saliente, Javier Fernández que fue aprobado con el 54 por ciento de los votos (con 167 a favor y 109 en contra. Se han contabilizado 32 abstenciones). Por otra parte, el informe de la Comisión Autonómica de Ética fue chazado al recibir 150 votos en contra. Finalmente, el informe del Comité Autonómico ha sido aprobado con 178 votos a favor, 91 en contra y 43 abstenciones.

Antes de conocerse el resultado, Javier Fernández tomaba la palabras para dirigirse a los delegados presentes en el edificio Calatrava de Oviedo, en el que ha sido su último discurso al frente de la Federación Socialista Asturiana (FSA). Fue una intervención centrada en lo personal pero que no ha obviado referencias a las tensiones vividas en el seno del partido en los últimos tiempos. Sin embargo, asegura que "lo que no quiero tener, por todo lo que ha ocurrido durante este último año, es amargura. Porque entonces no sería leal con mis recuerdos. He tenido mucha suerte en mi vida política; que ha sido un honor liderar el partido, gestionar un equipo, dirigir un grupo parlamentario"

Ha participado en este primer dia del Congreso en el que, mañana domingo, Adrián Barbón tomará el relevo de Javier Fernández como líder de la FSA, el Secretario de Organización del PSOE a nivel federal, José Luis Ábalos, con una intervención muy centrada en Cataluña. Ha cargado contra el PP por su falta de diálogo en el proceso catalán y ha asegurado que el psoe si está interesado en hablar y en la cohesión social.

