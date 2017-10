Banderas de España ondean en Oviedo contra el proceso catalán

Cientos de personas han protagonizado, pertrechadas con banderas de España, una multitudinaria manifestación frente a la casa consistorial de Oviedo, a las doce del mediodía. Habían sido convocados por la Fundación DENAES, para la Defensa de la Nación Española, que cuenta entre sus referentes con Gustavo Bueno Sánchez, hijo del desaparecido filósofo Gustavo Bueno. Los participantes han salido a la calle, para exigir que se cumpla la legalidad y en defensa de España. Javier Jové es descendiente de catalanes y miembro de DENAES. Cree que no se puede hablar con los independentistas "lo que hay que hacer es cumplimiento de la Constitución y de la normativa. Si a alguien no le gusta, y quiere cambiar el orden constitucional, que siga los cauces legales establecidos. Con los delincuentes no se negocia, sino que se les aplica la ley con total naturalidad". DENAES califica de "sediciosos golpistas" a los independentistas.

Entre los manifestantes hemos visto también a la líder de Foro Asturias, Cristina Coto para quien es momento de que los ciudadanos que no creen en el independentismo catalán alcen la voz en defensa de las leyes. Es a su juicio el momento de que "nos expresemos todos. No sólo los separatistas, sino quienes defendemos la unidad que nos hace grande como país"

EN DEFENSA DEL DERECHO A DECIDIR

En sentido contrario va la concentración que la plataforma “Asturies Pol Derechu a decidir” ha convocado a las siete de esta tarde, en la Plaza del Marqués en Gijón. Bajo el lema “Pol derechu a decidir y les llibertaes civiles. Contral Réxime del 78” llaman a los ciudadanos a movilizarse en defensa del derecho a decidir y a expresarse de los catalanes y del resto de ciudadanos. Xaime Aranda, es miembro del sindicato CSI que es parte de la organización cree que "es un momento clave para apoyar al pueblo catalán; es la primera quiebra seria de lo que algunos llaman régimen del 78, heredero del Franquismo y que solo responde a los intereses de las élites. Es momento de estar en la calle"

Se suman a este llamamiento también desde FAMYR .La Federacion asturiana de Memoria y República, a la que, recordamos, el ayuntamiento de Gijón vetó hace una semana, un acto de debate en el que participaba Joan Tardá, de Esquerra Republicana. Rafael Velasco es su vicepresidente, y entiende que "el derecho a decidir de los pueblos forma parte de un derecho fundamental colectivo"

En cuanto a la postura del Gobierno asturiano, ya lo aclara, esta misma semana, el consejero portavoz del Ejecutivo. Guillermo Martínez señalaba la incompatibilidad de la democracia y el proceso del 1 de octubre fuera de la legalidad.

Comentarios