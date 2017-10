El Elche C.F. no pasa del empate en el campo sintético del At. Saguntino

El Elche C.F. sólo pudo sumar un punto en el Nou Camp de Morvedre ante el Atlético Saguntino. La Segunda B no se casa con nadie y la Liga en el Grupo III no será un paseo militar para nadie. Los 300 aficionados ilicitanos regresaron con un sabor agridulce tras ver como su equipo ha enlazado dos empates seguidos.

El comienzo del encuentro resultó trepidante. El Elche se despistó en el primer minuto y Gámez anotó el 1-0 al aprovechar un buen pase del exfranjiverde Nuha Marong. El meta José Juan nada pudo hacer. Dos minutos después Edu Albacar ajustó con precisión el punto de mira en un golpe franco directo. Su remate con la zurda fue magistral y el portero local Lluna nada pudo hacer para evitar el 1-1 que ya sería definitivo.

El técnico del Elche, Vicente Mir, introdujo dos cambios en la 2ª parte para disfrutar de más posesión. Nino sustituyó a Benja en el minuto 55 e Iván Sánchez entró por Lolo Pla en el 67. Hasta ese momento el juego directo, no cometer errores, las acciones a balón parado y no arrugarse en las disputas marcaban el choque. Con Nino e Iván los ilicitanos tuvieron más el balón y combinaron mejor, pero el gol de la victoria no llegó. Un punto más para un Elche que ya suma 15 en 7 jornadas y que aún no conoce la derrota. La travesía del desierto continúa y no habrá regalos de nadie.

