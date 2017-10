"Es un orgullo para mí volver al Xerez CD"

El Xerez CD ha presentado a Gonzalo Márquez, defensa jerezano de veinte años, formado en la cantera azulina y procedente de la Roteña, como nuevo jugador azulino.

El futbolista lleva toda la semana entrenando con sus ya nuevos compañeros y si Vicente Vargas lo estima oportuno, podría incluso debutar el domingo ante el Algeciras.

A pesar de su juventud, Gonzalo acumula experiencia en la categoría, ya que la pasada temporada militó en el Guadalcacín y también ha pasado por el Trebujena, Chipiona y Marbella, club al que llegó tras salir en edad juvenil del Xerez.

En su presentación, el lateral admite que regresa "con ganas y mucha ilusión, volver a defender la camiseta del club en el que empecé a jugar y en el que me formé y hacerlo en Tercera División es un orgullo para mí, estoy muy contento. Espero responder con trabajo a la confianza que han depositado en mí y aprovechar esta oportunidad tan bonita". No le gusta demasiado definirse pero sí destacó que "creo que soy un jugador bastante competitivo, me considero un futbolista fuerte y rápido, que nunca se rinde y que va a por todas en cada partido".

Sobre la posibilidad de debutar ya el domingo, reconoce ante los periodistas que, “si el míster lo ve oportuno, estoy listo para jugar, me encuentro bien físicamente y llevo toda la semana entrenando con el grupo, que es bastante competitivo. En el vestuario me han recibido bien, hay mucha unión y me he encontrado a un grupo motivado y con muchas ganas de que llegue el partido parta intentar conseguir la primera victoria, que se nos está resistiendo. Creo que en cuanto se consiga la primera llegarán muchas más. El fútbol es así, va por rachas".

Vicente Vargas, entrenador del XCD, dijo sobre él que "es un jugador con unas buenas cualidades a todos los niveles. Es muy joven y lo hemos traído porque en la actualidad se encuentra en un muy buen momento y además con su fichaje seguimos esa línea de intentar traer jugadores de Jerez con ganas de defender los colores de nuestro equipo. Nos puede aportar mucho y, además, viene a cubrir una posición para la que no teníamos jugadores específicos desde que se marchó Alvi y con Quirós fuera por la boda. Desde aquí queremos agradecer públicamente a la Roteña todas las facilidades que nos ha dado para poderle incorporar, no han querido cortar su trayectoria".

