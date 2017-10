Un crecido San José pondrá a prueba al líder

El Xerez DFC se enfrentará el domingo al San José con el objetivo de defender el liderato que mantiene desde hace ya dos jornadas. Su rival viene de ganar en Coria por un contundente 0 a 5, por lo que los azulinos viajan sin ningún tipo de confianza.

Este partido se lo pierde Biri, que el pasado miércoles se rompió al precipitarse en la vuelta al trabajo con sus compañeros. El extremo, que había comenzado muy bien la liga, estará al menos tres semanas fuera de los terrenos de juego. Masegosa, entrenador del cuadro xerecista, lamentó la lesión de su jugador: "Este tipo de cosas está claro que no nos pueden pasar, hay que limar errores, porque tenemos una plantilla muy corta, hay que ser cautos en todo momento, es un tema que tenemos que solventar. El domingo le reservamos para el partido ante el Cartaya y si le reservamos el domingo tendríamos que haberlo hecho también en los entrenamientos. Las sensaciones del jugador eran buenas y él quería meterse lo antes posibles pero las lesiones musculares son engañosas y pueden pasar pero, insisto, ante la duda, nosotros tenemos que ser cautos y más conservadores".

El técnico sevillano tiene la duda de Adrián Martín, que no jugó el pasado domingo en Chapín ante el Cartaya y que, aunque parece haber mejorado de sus problemas de abductores su presencia en el once no está confirmada. El preparador hispalense, en ese sentido, aclara: "Adrián Martín ha sido más cauto, quizás porque el abductor es una zona en la que las molestias son más patentes, son más puntuales. Las molestias musculares hasta que no sometes al músculo a la máxima intensidad en una acción intuitiva, involuntaria, no sabes si estás bien o no. Ahí ha estado la diferencia entre Adri y Biri".

Sobre el partido del domingo en San José de la Rinconada, Masegosa espera ver la mejor versión de su equipo, "que sigue mejorando" con el paso de las jornadas, "nuestro estilo de juego es el que es, nos gusta ser protagonista y jugar en campo contrario, ese es nuestro estilo. La idea es la misma, pero depende también del juego."

Por último, y preguntado por la oferta que Javi Tamayo ha recibido del Ciudad de Lucena y que finalmente ha rechazado, el técnico sevillano aclara que “ante este tipo de situaciones hay que tener varias cosas claras y lo he hablado con el director deportivo. Primero tiene que haber una oferta formal y luego el jugador me tiene que decir míster me quiero ir. Hasta que no se den esos condicionasteis, el futbolista es de mi plantilla al cien por cien a todos los efectos. Por lo tanto, máximo respeto, máxima exigencia y máxima ayuda. Después de todo lo que ha salido publicado, le he preguntado si se quería ir, me ha dicho que no y le he dicho que a entrenar. Que no está jugando porque no está bien y estar bien no significa jugar. Puede ser un referente para este equipo porque lo ha demostrado. Confío en el potencial de Javi Tamayo pero en el que he conocido, no el que estoy viendo ahora, todavía le queda y sabe que debe apretar para recuperar su mejor versión cuanto antes. Además, eso también hará a Cuenca mejor delantero porque él estará ahí".

