Un autobús abrirá la manifestación de la plataforma pro soterramiento

El colectivo de vecinos de las vías ha ido sumando apoyos en las últimas jornadas desde que decidieron abrir el campamento junto al paso a nivel. Incansablemente, se han manifestado todos los días de hace casi un mes. Concentraciones en las vías, en la Glorieta, manifestaciones por la ciudad, corte de carreteras, doscientos músicos interpretando The Wall, de Pink Floyd, entrevistas con responsables políticos. Y un triunfo reciente: conseguir que todos los grupos de oposición votaran a favor de no permitir que se instalen catenarias en las vías, se mantengan los pasos a nivel y se utilice Beniel con estación mientras se hace el soterramiento. Los vecinos no quieren el Ave en superficie y están cansados de las promesas incumplidas de los políticos. El Ave en superficie- dicen- crearía un muro que dividiría en dos la ciudad.

Las manifestaciones vecinales han saltado las fronteras regionales y los medios nacionales empiezan a recoger las revindicaciones de los vecinos. El último ha sido la Cadena SER, este sábado, en A Vivir que son dos días, en la entrevista de Javier del Pino a uno de los miembros de la plataforma.

Esta tarde a las 18.00 horas comenzará la manifestación de vecinos que contará con un autobús a la cabeza lleno de pegatinas. Se saldrá deses Torre de Romo porque la policía impide vigila el paso a nivel de Santiago el Mayor y llegará, por las principales calles, incuIda la Glorieta de España donde está el ayuntamiento, hasta la Plaza de la Fuensanta.

En el barrio del Carmen a la manifestación se sumarán los vecinos de Alcantarilla. En Martinez Tornel está previsto que mil músicos interpreten de nuevo The Wall y otras composiciones. También se incorporarán en este punto bicis y patinadores que vienen desde el auditorio. Al final, en la Plaza Fuensanta, se leerá un manifiesto

Plataforma Prosoterramiento

