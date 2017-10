Debió ganar pero también pudo perder

Meter cuatro goles a domicilio y no ganar el partido no es una buena noticia. El sabor de boca que te deja es agridulce, sobre todo, porque a falta de poco más de cinco minutos lo tenía ganado gracias al espectacular contragolpe del Betis con ejecución final de Sergio León tras extraordinario pase largo de Fabián. Y además, los de Setién desperdician hasta tres ventajas en el marcador. Pero hoy la defensa ha estado mal, muy vulnerable. Y así es muy difícil ganar.

La mejor conclusión que se puede sacar es que este Betis está muy vivo, con algunos futbolistas rindiendo a un nivel altísimo. Los pases de Guardado y Fabián a Joaquín y Sergio León en los goles marcados en la segunda parte, son un muestra de ello. Pero es que además, los delanteros vuelven a mojar para abrir el marcador en el caso de Sanabria en el minuto 6 y para poner 3-4 al Betis en el caso de Sergio León en el minuto 84. Por no hablar del talento y la aportación de Joaquín, que ha marcado su tercer gol esta temporada. Pero todo eso, que habría supuesto hablar y no parar de las excelencias de estos futbolistas durante el parón que ha comenzado ya para el Betis, queda ensombrecido por el empate final.

Y es que no es de recibo que el Betis se vaya del partido tras el 0-1 y se vea sometido por una Real Sociedad que en veinte minutos ya le había dado la vuelta al marcador. Pese a que Feddal es el mejor central que ha jugado en el Betis en años, y a que Mandi ha elevado su nivel respecto a la temporada pasada, el equipo en San Sebastián se ha mostrado feble y vulnerable. O que volviese a ponerse por delante nada más iniciarse la segunda parte y minutos más tarde volver a igualar la Real. Y sobre todo, ya al final, desperdiciar la ventaja proporcionada por el jugadón de Fabián y Sergio León, ante un equipo que venía de jugar el jueves en Rusia y que, en teoría, debía acusar el cansancio.

Pese a todo, el Betis tuvo el 4-5 en otra gran acción de Sergio León -no sólo es implicación, es también calidad y rapidez lo que aporta este futbolista- que debió suponer la expulsión de Diego Llorente, que agarró al delantero de Palma del Río, cuando se quedaba sólo ante el portero. Pero Álvarez Izquierdo, vaya usted a saber por qué, decidió que no expulsaba al central realista. Y esa igualdad numérica que no debió haber en los más de cinco minutos que faltaban para acabar el partido -ese fue el tiempo de prolongación que dio el árbitro- hicieron temer por el empate del Betis dado que la Real dio unos últimos arreones sabiendo que el Betis mostraba atrás una vulnerabilidad más que evidente.

Al final, el empate fue lo más justo, por lo visto en el global de los noventa y seis minutos que duró el partido. Y el balance de estas primeras siete jornadas no puede ser mejor. Sumar 13 puntos de 21 posibles después de haber visitado al Barça y al Madrid es un excelente bagaje. Pero qué lástima que esa endeblez defensiva mostrada por el equipo le haya costado el triunfo en Anoeta...

FICHA TÉCNICA:

Real Sociedad (4): Rulli; Odriozola, Raúl Navas, Llorente, Kevin; Illarramendi, Xabi Prieto (Canales, min. 71), Zurutuza; Oyarzabal, Willian José (Bautista, min. 82) y Juanmi (Vela, min. 60).

Real Betis (4): Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Javi García (Narváez, 75), Guardado, Fabián; Joaquín (Francis, min. 68), Tello y Sanabria (Sergio León, min. 71).

Goles: 0-1: Min. 7, Sanabria. 1-1: Min. 13, Willian José. 2-1: Min. 26, Oyarzabal. 2-2: Min. 28, Feddal. 2-3: Min. 46, Joaquín. 3-3: Min. 57, Xabi Prieto. 3-4: Min. 84, Sergio León. 4-4: Min. 86: Llorente.

Árbitro: Álvarez Izquierdo (catalán). Amonestó a los realistas Illarramendi, Raúl Navas y Llorente; y a los béticos Guardado, Adán y Sergio León.

