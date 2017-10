Los virales falsos que circulan por las redes sociales en la jornada del 1-O /

A parte de la batalla legal y la batalla judicial, otra de las batallas importantes en esta jornada del 1-O es la batalla mediática. Esta última se juega, a parte de en los medios de comunicación, en las redes sociales. Desde primera hora, las redes sociales se han llenado de fotografías y vídeos de aperturas de los colegios, cargas policiales, heridos, momentos de votación... Pero hay que tener cuidado. No hay que creerse todo lo que aparece en las redes sociales, ya que se han detectado varios virales que no eran reales o cuya fecha no es el 1 de octubre. Se ha producido cargas policiales en varios colegios y locales que habían sido designados como centro de votación y hay más de 400 atendidos, según la Generalitat, pero no todas las imágenes de las redes sociales son reales.

Una de las fotografías que más han circulado por las redes sociales ha sido una en la que aparecen efectivos de la Guardia Civil en un enfrentamiento con varios ciudadanos que portan una bandera independentista. Varios tweets se hacía eco de esta imagen. Pero ha sido la cuenta de Twitter 'Maldito Bulo' la que ha desmontado la fotografía: la estelada no es real.

Esta cuenta, que se dedica a desmontar los bulos que se 'mueven' por redes sociales ha puesto el foco en las informaciones derivadas del 1-O y ha apuntado varios errores importantes. Estos son otros casos, en este caso una foto y un vídeo que hacen referencia a cargas policiales a menores.

En un tweet, un usuario mostraba la fotografía de un menor herido en la cabeza tras una carga con un el mensaje "Milo, no volverás a poder caminar por la calle tranquilo nunca". Resulta que la imagen de ese niño, pese a ser real, no es de 2017, sino del año 2012. El niño fue herido en una carga en la manifestación de una huelga general en Tarragona.

NO.



Esta foto de un niño agredido no es de hoy.



Es de 2012. Los Mossos le golpearon en la manifestación de la huelga general. pic.twitter.com/TNhklJJDaW — MALDITO BULO (@malditobulo) 1 de octubre de 2017

No ha sido el único viral de cargas a menores que ha desmontado 'Maldito Bulo'. También ha localizado un vídeo en el que se veían las cargas policiales de los Mossos d'Esquadra a un menor. Pues bien, el vídeo es de 2014 y son cargas la huelga general de este mismo año.

NO.



Este vídeo que está circulando de una carga contra un niño no es de hoy.



Es de 2014 y son Mossos cargando en la huelga general. pic.twitter.com/jTRNIl8E2C — MALDITO BULO (@malditobulo) 1 de octubre de 2017

Y hay más. También hemos visto en Twitter la fotografía de un hombre con la cabeza ensangrentada. La fotografía va acompañada del texto "ha sido una pelota de goma, en Gracia. No en mi nombre". Pues según esta cuenta, la foto corresponde a la huelga de mineros que se celebró en 2012 en Madrid en la que hubo 76 heridos.

NO.



Esta foto no es de hoy.



Es de 2012 durante las cargas policiales contra las protestas de los mineros en Madrid. pic.twitter.com/TBCB6fLBKf — MALDITO BULO (@malditobulo) 1 de octubre de 2017

