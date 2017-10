De Lorenzo: "No he visto ningún exceso, como no sea apartar, y eso no se puede hacer con dulzura"

El Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, ha defendido este lunes la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Cataluña. Para De Lorenzo la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ha sido proporcionada y templada ante las provocaciones a las que fueron sometidos durante la celebración de un referéndum que ha insistido es ilegal.

Gabino de Lorenzo defiende sin fisuras la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. "Ha sido proporcionada", dice, a pesar de las provocaciones a las que han tenido que enfrentarse los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, "a los que se les han han tirado vallas, piedras, se les escupía, se les llamaba hijos de puta a la cara, se les tiraban sillas, empujones. Una fuerza de seguridad no puede admitir eso". Según De Lorenzo, "no hubo ningún exceso policial como no sea apartar y eso no se puede hacer con la dulzura que pretenden". Sobre los agentes asturianos desplazados a Cataluña el Delegado del Gobierno espera "que vuelvan pronto y bien, y con el deber cumplido".

Gabino de Lorenzo hacía estas declaraciones aprovechando la celebración de la fiesta patronal de la Policía Nacional, los Santos Angeles Custodios, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Antes del acto De Lorenzo también se ha referido a la seguridad en Asturias. El delegado del gobierno confirma que el Principado sigue siendo junto con Extremadura la comunidad autónoma con el mayor índice de seguridad del país, algo que según él influye en los buenos datos turísticos registrados en la región.

En el transcurso de la fiesta de los Angeles Custodios se han entregado un total de 43 condecoraciones al Mérito policial.

