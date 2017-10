Ilicitanos por Elche exige la dimisión de la concejala de Educación

Ilicitanos por Elche ha exigido la dimisión de la concejala de Educación, Patricia Maciá, debido a su “ineficacia total” con la puesta en marcha del ascensor del colegio Sanchis Guarner que sigue sin estar operativo.

Fernando Durá, portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, ha recordado que el pasado 5 de septiembre la concejala de Educación aseguró que el ascensor estaría en marcha a finales de mes y ahora han conocido que el ascensor no estará disponible hasta dentro de varias semanas e incluso meses.

Durá ha manifestado la importancia que tiene este ascensor y ha exigido la puesta en marcha “inmediata” para que la niña no se sienta discriminada y pueda continuar sus estudios como una más de su clase.

Actualmente la clase a la que va se ha tenido que bajar a la planta baja porque la niña no puede usar las escaleras. Los estudiantes de su curso tienen dos clases este trimestre en la primera planta que no van a poder llevar a cabo para no dejar a la niña sola. El director del centro cree que podrán realizarse en el segundo trimestre si el ascensor ya está instalado.

