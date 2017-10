El Museo Etnológico de Elda, un museo muerto

Las subvenciones a colectivos todavía no se han hecho efectivas por parte del ayuntamiento de Elda, una circunstancia que afecta directamente a aquellos que dependen en su mayor parte de las ayudas municipales. Es el caso del Museo Etnológico de Elda que a pesar de que la subvención ha aumentado considerablemente, de 25.000 a 42.000 euros ésta no ha llegado y las instalaciones no pueden abrir con normalidad, como en un principio se anunció.

No pueden hacer frente ni a los gastos corrientes de luz o agua y algunos de los socios han tenido que poner de su bolsillo para que no la cortaran e incluso, deben más de 15.000 euros del alquiler del local.

Una situación que imposibilita la intención de poder contratar a una persona para que abriera al público las instalaciones, siendo los propios miembros de la Asociación MOSAICO quienes realizan labores de conserje dando apertura los sábados por la tarde.

Una situación que de nuevo, hace peligrar el devenir de este museo si el consistorio no paga la subvención ya que únicamente pueden disfrutarse piezas de propiedad municipal porque la gran colección de la asociación continúa empaquetada.

La intención de la entidad era no solo contratar a una persona para abrir a diario sino realizar actividades y exposiciones pero, por ahora, no es posible.

El Presidente de MOSAICO, Tomás Palau afirma que la situación es tan complicada que, de no buscar una solución, el Museo cerrará sus puertas.

Eso sí, MOSAICO sigue reclamando un local con mejor ubicación y menos gastos.

