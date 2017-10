"La derrota ha sido muy injusta"

Para Vicente Vargas, técnico del Xerez CD, la derrota ante el Algeciras fue "totalmente injusta y demasiado abultada para los méritos de unos y otros sobre el terreno de juego".

Para el jerezano, “cualquiera que haya presenciado el partido sabe lo que ha pasado sobre el campo. El mejor jugador del Algeciras ha sido su portero, que ha realizado cuatro auténticos paradones, cuatro jugadas que en otras circunstancias hubiesen terminado en gol. Hasta el 0-1, en el minuto veinticinco o treinta, no sé en qué minuto exactamente ha llegado, el Algeciras no había llegado a portería y nosotros ya habíamos tenido tres o cuatro oportunidades claras. Seguimos insistiendo pero los errores garrafales en defensa nos han condenado. En el segundo tiempo salimos igual que en el primero, a por el partido, metimos pronto el 3-1, estrellamos un balón en el palo, el portero realizó dos buenas paradas y en una contra nos hicieron el cuarto. Yo creo que es un resultado totalmente injusto".

A pesar de la derrota, Vargas no tira la toalla y espera darle la vuelta a la difícil situación que atraviesa su equipo, que aún no conoce la victoria: "Yo sigo diciendo lo que comenté la semana pasada. Dije que este debate lo iba a cerrar y que suceda lo que tenga que suceder. Pienso y creo que fuerzas tengo sobradas y después de ver lo que ha hecho el equipo, más. Todo el mundo ha visto lo que ha hecho el equipo, ha salido a por todas, ha salido a ganar el partido y creo que ha realizado un buen juego, aunque ha cometido errores en defensa que nos han costado goles. Este debate para mí está cerrado y no pienso hablar más de este tema, lo que tenga que suceder ya sucederá. No quiero contestar mal a ninguna pregunta porque los medios me tratan fenomenal pero prefiero hablar de otras cosas".

