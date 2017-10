Detenido por alertar a Emergencias con bulos sobre un incendio y un atropello

Agentes de la Policía Local de Sevilla, adscritos a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, han detenido y puesto a disposición judicial a un varón como presunto autor de un delito de desórdenes públicos al alertar a Emergencias con bulos sobre un incendio y un atropello.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos tuvieron lugar en torno a la medianoche de este lunes, cuando se recibió una llamada alertando de un incendio en la barriada de Los Pajaritos, así como que una mujer se encontraba en el interior de la vivienda y que estaba a punto de arrojarse por la ventana, lo que conllevó que de inmediato se personaran en el lugar varios vehículos de Policía Local y de Bomberos.

Estos comprobaron 'in situ' no sólo que no había incendio, sino que ni siquiera existía el número del bloque en el que supuestamente se producían los hechos, todo ello ante la presencia de las más de 50 personas que se congregaron en el lugar alertadas por los dispositivos de emergencia.

La Policía Local realizó las comprobaciones e indagaciones correspondientes, consiguiendo averiguar que la misma persona, unas horas antes, alertó de un atropello a una mujer que se produjo en la Gran Plaza, y que ella estaba tendida sobre el suelo, siendo igualmente falso, por lo que los hechos han sido puestos en conocimiento judicial.

El delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha lamentado actuaciones como ésta "que desvían la atención de los recursos de emergencia de la ciudad", lo que supone "una amenaza para los ciudadanos además de un claro ejemplo de incivismo

Comentarios