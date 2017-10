La oposición presenta una moción de censura en Tui

La moción de censura de Tui, presente en el convulso escenario político de la ciudad desde la constitución del actual gobierno cuatripartito en minoría; una moción forjada a base de encuentros y desencuentros entre los diferentes grupos de la oposición, y a la que se ha llegado tras el sacrifico que supusieron las renuncias de algunos portavoces, ya es una realidad. Esta mañana, a primera hora, los portavoces municipales del PP, Converxencia 21, Ciudadanos Tudenses y Alternativa Popular de Tui, presentaron por registro la moción y unas horas después, ya con todos los concejales de la oposición al completo, convocaron a los medios en el Parador de Tui para informar de los términos acordados con respecto al programa político que regirá el destino del Concello de Tui hasta las siguientes elecciones, en mayo de 2019. Justifican la moción alegando la descoordinación, la falta de diálogo y la carencia de proyecto del gobierno actual.

El acuerdo de los partidos de centro derecha

El acuerdo alcanzado entre los partidos de la oposición contempla importantes inversiones en el rural con cargo al remanente de tesorería. Estas inversiones se decidirán en unos presupuestos participativos con participación vecinal a través de internet y de forma presencial en asambleas. También se establece una bajada generalizada de impuestos como el IBI, el ICIO y el IAE, además de la supresión del impuesto de Plusvalía. En urbanismo se dará continuidad a proyectos cerrados del gobierno actual como la apertura sur de la calle Ourense y se proyectará la salida norte del mismo vial. En el Conjunto Histórico se pretende dar un impulso mediante el Área de Rehabilitación Integral, la rehabilitación del Teatro Principal. El nuevo gobierno también promulgará medidas para aumentar la transparencia y la participación de los vecinos a través de las nuevas tecnologías, pero también dará continuidad a los proyectos emprendidos por el gobierno actual como la apertura de la calle Ourense. Completar la senda peatonal del río Miño, mejorar la seguridad, la transparencia municipal y la interacción de los vecinos con el Concello a través de las nuevas tecnologías son otros de los puntos del acuerdo programático alcanzado.

La gran incógnita: el reparto del poder

Son cuatro los partidos que ha formalizado esta mañana la alianza y 9 los concejales. Y por el momento lo único que ha trascendido es quién será el nuevo alcalde, el actual portavoz y presidente de C21, Carlos Vázquez Padín, toda vez que lo ratifique el pleno extraordinario previsto para el martes 17 de octubre al mediodía, una vez que se cumplan los 10 días que establece la ley. Este es otro de los acuerdos alcanzados entre los partidos de la oposición. Una elección atípica porque el Partido Popular fue el ganador de las últimas elecciones municipales y el partido con mayor representación en la Corporación Municipal con 4 concejales. Por su parte, Converxencia 21 sólo tiene 2. Lo lógico sería que el portavoz popular Antonio Castro fuera el alcaldable, pero el acuerdo alcanzado establece que sea el liberal Vázquez Padín el futuro regidor. En cuanto al reparto de las concejalías, en Hoy por Hoy Baixo Miño, Vázquez Padín ha reconocido que está cerrado pero que por prudencia se dará a conocer después de la moción. Por lo que respecta a las dedicaciones exclusivas, Vázquez Padín ha avanzado que el gasto que supondrán las dedicaciones exclusivas no superará el techo de gasto del gobierno actual que el liberal considera bajo.

Enrique Cabaleiro. Respeto y colaboración

Desde el actual gobierno, el alcalde Enrique Cabaleiro asume la “esperada” moción con respeto institucional y hace un llamamiento a la responsabilidad. El regidor socialista comentó en Hoy por Hoy Baixo Miño que el nuevo gobierno encontrará el Concello mucho mejor que como lo encontró él a su llegada al poder. Anuncia también una próxima reunión con Vázquez Padín para realizar un traspaso de poderes con total responsabilidad y ofrece su leal colaboración. Cabaleiro retomará ahora su actividad profesional como funcionario de justicia pero de su destino en la política anuncia que se tomará un tiempo para reflexionar su continuidad en la Corporación, pero como portavoz del grupo municipal socialista.

Los socios de gobierno. Los más críticos con la moción

En el BNG, la portavoz municipal, Carmen Núñez, manifiesta su profundo disgusto por los dos años de intenso trabajo del gobierno que permitieron avances en asuntos como la apertura de la calle Ourense, el plan especial del Conjunto Histórico, su peatonalización o la futura contratación de un nuevo servicio de limpieza vial. Cambios que empiezan a ser visibles y cuyos méritos se llevará el nuevo gobierno.

En la misma línea se manifiesta Lano Alonso, portavoz de Son de Tui. Para Alonso el gobierno entrante no tendrá tiempo de hacer cosas, salvo las que ha emprendido el gobierno actual. Responsabiliza de la moción al Partido Popular del que dice “tener miedo a perder de nuevo la Diputación en las próximas elecciones”. Asimismo, el grado de consolidamiento que estaba adquiriendo el actual gobierno. Lano Alonso concluye afirmando que con esta moción salen perdiendo los ciudadanos y la democracia.

Y desde Alternativa Tudense, su portavoz Miguel Capón Rey, ex alcalde que también perdió el gobierno en una moción de censura hace años, se refiere a la moción como la “crónica de una muerte anunciada”. Resta importancia al acuerdo programático alcanzado y se pregunta cómo repartirán las áreas de gobierno, cuántas serán las dedicaciones exclusivas y cuál su coste para el erario municipal. Por último, el veterano político tudense, en los micrófonos de Hoy por Hoy Baixo Miño, presagia lo siguiente: “entre que aterrizan o no aterrizan, y aterrizar en Tui no es fácil, estamos en enero. Pero sin embargo, al día siguiente a la moción de censura tienen que tomar decisiones. Pequeñitas, pero cada cinco minutos, una. Los ayuntamientos son así. Y no tienen experiencia de gobierno”.

Comentarios