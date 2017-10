Puigdemont pide la mediación internacional

El día después del referéndum del 1-O suspendido por el Constitucional Carles Puigdemont afirma que “es un clamor internacional”, que “hay que restablecer la normalidad institucional, poner fin a la violencia judicial y crear un clima de distensión que favorezca esta mediación que debe ser leal y sincera”.

El president de la Generalitat dice que ha recibido diversas ofertas de jugar este papel y ha señalado que “es evidente que la Unión Europea no lo puede hacer, pero no puede mirar a otro lado y lo debe apadrinar. ¿La Unión Europea no tiene nada qué decir sobre lo que ocurrió ayer? Como ciudadano me siento decepcionado”.

Puigdemont afirma que sería una irresponsabilidad no aprovechar esta oportunidad de la mediación, “que debe ser internacional para que sea eficaz. Simplemente pedimos que sea sin condiciones” Y no ve contradicción entre esta petición y la DUI que está sobre la mesa: "Yo no estoy declarando la independencia, no lo ha hecho el gobierno que hoy se ha reunido. Creemos que ha llegado el momento de invocar esta mediación. Si la hay, hablemos de todo. Si no la hay, ya sabemos qué pasa. No hay ninguna contradicción. Está meridianamente claro."

Respecto al recuento, ha apuntado que “la administración electoral está trabajando contrarreloj, no será hoy y mañana lo veo difícil”. Preguntado por lo que establece la ley del referéndum ha señalado que “no hay resultados definitivos y el plazo de 48 horas empezará a correr cuando los haya”.

Puigdemont ha exigido la retirada de todos los efectivos policiales, responsables de “la jornada de violencia gratuita más grande que hemos conocido en los últimos 40 años”. Y ha apuntado que “no sólo no se puede repetir, es que no puede quedar impune”.

El Govern crea una comisión especial de investigación para recoger toda la información sobre la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, para acompañar y reconocer a las víctimas y para emprender las acciones legales “hasta las últimas consecuencias”.

Y Puigdemont reclama que “el sistema judicial sea tan diligente y utilice los mismos recursos que ha usado para perseguir papeletas y urnas”.

También, en cierta manera, ha llamado a participar en la huelga convocada para mañana: "Es un paro general que ayuda a reforzar lo que hemos hecho este domingo y para mostrar al mundo nuestra mejor cara cívica. Un pueblo que se expresa también con firmeza y dignidad. Estoy convencido de que tendrá un amplísimo seguimiento".l

Comentarios