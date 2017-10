Adrián Jiménez: “Mi sueño es jugar con el Elche C.F. en Primera División”

El defensa del Elche C.F. Adrián Jiménez, de 24 años, ha estado en el programa SER Deportivos de Radio Elche Cadena SER. El madrileño llegó el pasado verano procedente del C.D. Toledo y asegura que "mi sueño es ascender a Segunda y poder jugar con el Elche algún día en Primera División".

Adrián ha comentado que "considero que no haber perdido ningún encuentro es un buen comienzo. Después de siete partidos de Liga y tres de la Copa del Rey aún seguimos invictos. Cuando firmas por el Elche sabes que la exigencia es máxima. Somos conscientes de que ser primeros de grupo es una gran ventaja para la promoción de ascenso. El Grupo III de 2ª B es el más fuerte y habrá mucha competencia".

El lateral izquierdo franjiverde ha reconocido que "Nino y Edu Albacar marcan la pauta en un grupo que está muy unido. A Nino le ves entrenar y corre y trabaja como el que más. Albacar tiene una zurda que es un prodigio. Por ejemplo, cuando yo golpeo el balón me pregunto por qué el sonido es diferente cuando le pega Edu. Es la calidad que tiene".

Por último, Adrián Jiménez ha explicado que "se nota en cada detalle que el Elche es un Club muy grande. Además, estamos cobrando puntualmete". El madrileño ha reconocido que "me hace mucha ilusión jugar en la Copa contra el Atlético de Madrid. Será una eliminatoria especial".

