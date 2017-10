Esconde un bidón de gasolina robado en un carrito de bebé

Los agentes de la Policía Local sospecharon de la presencia de un hombre de madrugada empujando con prisas un carrito de bebé por la calle Pío Baroja, en Altabix. Lo pararon y comprobaron que dentro del carrito no había bebe sino que lo utilizaba para transportar y esconder un bidón de 25 litros de gasoil. El hombre intentó explicar a los policías que había encontrado los bidones, junto a los elementos para extraerlo de un camión cercano. Según los agentes, intentó convencerles de que, ante esta situación consideró oportuno terminar la extracción y llevarse al menos uno de estos bidones. No obstante, el hombre no pudo justificar esta historia de ninguna de las maneras.

Localizado el camión, se confirmó que habían forzado el depósito de combustible, así como la presencia de un trozo de manguera y un segundo bidón con unos cinco litros, además de un reguero del combustible en la calzada. La Policía Local procedió a contactar con el dueño del camión que se personó en el lugar y manifestó que, aún sin poder asegurar la cantidad sustraída, el depósito podía almacenar unos cien litros.

El hombre del carrito de bebé fue detenido y puesto a disposición judicial.

