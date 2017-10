El IES Monastil de Elda estudia movilizarse

Todavía no hay fecha para el inicio de las obras de la calle Séneca y algunos centros afectados como el Monastil se muestran cansados de anuncios y no de hechos. La Directora del Instituto, Ana María Esteve en declaraciones a Vinalopó Hoy por Hoy ha explicado que es una necesidad para poder regular el tráfico que se genera sobre todo en las obras puntas donde, no solo existen problemas por el aparcamiento y dobles y triples filas de coches sino colapso en la rotonda a la altura de la Melva.

Esteve destaca que se trata de una obra anunciada en 2016 cuyo dinero se perdió y que, de seguir así, este año volverá a pasar lo mismo. Una circunstancia que ha obligado al centro y a los padres a plantearse la posibilidad incluso de realizar concentraciones.

Un centro al que se le suma otro problema, el de la falta de profesorado. Empezaron el curso con nueve profesores menos y ahora les quedan cuatro plazas por cubrir. Esteve ha destacado que sobre todo preocupa en los ciclos donde esas horas se pierden.

Un Instituto que sigue ofreciendo plazas en el Grado Medio de Balonmano, englobada dentro de la enseñanza de régimen especial y que posibilita tener la titulación académica y federativa.

