Pablo Pagán: "El Eldense es mi casa"

El lateral petrerí Pablo Pagán se incorporó ayer a los entrenamientos del C. D. Eldense tras haber alcanzado un acuerdo con la Junta Gestora deportivistas y haber finiquitado su compromiso con elC. F. La Nucía al que llegó este verano después de haber jugado dos temporadas en el Novelda C. F.

Pablo Pagán / Cadena SER

Pablo Pagán ha pasado hoy por el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER donde ha puesto de manifiesto su satisfacción por volver a la disciplina azulgrana de la que se marchó dejando al equipo en la Segunda B de fútbol asegurando que “estoy muy contento con volver a casa porque el Deportivo es mi casa y espero disfrutar de un año muy bonito”.

Pagán ha asegurado que está deseando volver a enfundarse la elástica deportivista, aunque tendrá que esperar para hacerlo hasta el miércoles 11 cuando el Deportivo reciba en el estadio municipal “Pepico Amat” al Castellón en jornada liguera toda vez que esta semana tiene turno de descanso obligado por el calendario. Eso sí, jugará con sus nuevos compañeros el jueves en el amistoso previsto contra la primera plantilla del Valencia en la ciudad deportiva de Paterna.

El defensa ha reconocido que a principio de campaña recibió la llamada del Eldense pero no se atrevió a comprometerse debido a los acontecimientos que marcaron la pasada temporada en la entidad deportivista.

Los desplazamientos en coche y el no tener continuidad en el equipo de Alejandro Esteve han provocado que Pablo Pagán haya reconsiderado su decisión y haya optado por volver al Eldense.

Comentarios