La Junta no acusará a los exaltos cargos de Empleo por los ERE

La Junta de Andalucía no va a acusar a los ex altos cargos de Empleo por el supuesto fraude de los ERE. Solo se pueden juzgar los mismos hechos una vez, repite la Audiencia. No puede haber dos juicios para el exconsejero Fernández. La Sección Séptima no ha admitido el incidente de nulidad que presentó la administración andaluza para que el exconsejero Antonio Fernández pudiera ser juzgado en dos piezas del caso, diferentes del llamado 'procedimiento específico'. La situación se produce porque la Junta se retiró, como acusación, del juicio político.

La Audiencia, además, resuelve en una providencia, así que se cierra la posibilidad de recurrir esta decisión. La Sala resalta la contradicción de la Junta al haber pedido el sobreseimiento de todos los acusados en la pieza política y solicitar que se dirija contra el exconsejero, que está en esa pieza política, por dos de las ayudas que firmó.

Los jueces explican que el "excepcional incidente de nulidad no puede utilizarse como un nuevo recurso para replantear las cuestiones ya zanjadas en la correspondiente resolución con la excusa de que hay en juego derechos fundamentales, el incidente no debe ser admitido a trámite ya que la Junta de Andalucía lo que pretende es provocar un nuevo debate sobre el objeto del recurso, pese a que lo que se plantea ahora mereció explicación y respuesta en nuestro auto".

La Sala argumenta que "no existe una modificación del objeto del proceso como se explica tanto en el auto cuya nulidad se pretende como en los autos a que se remite. Sólo un mal entendimiento del derecho procesal penal, cuando no una autojustificadora interpretación de los propios comportamientos procesales, puede llevar a hacer tal afirmación".

Comentarios