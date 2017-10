El urbanismo en Vigo avanza más rápido que el Plan General

El presupuesto de la gerencia de Urbanismo crece en un 12.6 % con respecto a la de 2017 y asciende a 10.704.000 euros en un esfuerzo por el desarrollo urbanístico de la ciudad, con 250.000 euros para la tramitación de la ordenación provisional que permitirá recuperar el 30 por ciento de la ordenación del 2008, 53.000 euros para la ordenación del ambito de la panificadora y 2.5 millones para su desarrollo, 800.000 euros para expropiaciones para el carril bici de la Avenida de Europa o 157.000 euros para las de la senda del lagares. Para la oficina de rehabilitación de los conjuntos históricos habrá 203.000 euros y para la redacción del nuevo plan general 266.000. Una partida que ascenderá hasta el millón de euros pero con pagos no solo en 2018, sino también en los siguientes tres presupuestos. La redacción del plan general no se acabará de pagar por tanto hasta dentro de cuatro años pero el alcalde de VIgo aclara que no tiene porque significar que el documento no esté antes….

El alcalde ha puntualizado el interés del concello por seguir revitalizando el urbanismo y por ello se convierte en el primer ayuntamiento que inicia su presupuesto en este caso con las cuentas de la gerencia que incluyen también un año más partidas para la colaboración con las propiedades deproìestarios, acciones de riesgos de emergencia para ejecuciones subsidiarias o para un registro de solares.

Comentarios