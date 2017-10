FIFA 18 llega con más licencias, más modos y más historia

Podríamos decir que ya estamos todos en el mundillo de los simuladores de fútbol para esta temporada. EA Sports lanza su FIFA 18 un par de semanas después que su competencia directa con novedades en su apartado jugable, en sus modos y, sobre todo, en ‘El Camino’, la historia de Alex Hunter.

Sobre el terreno de juego la nueva edición de FIFA nos presenta nuevos tipos de pases como los bombeados y menos goles en los disparos a larga distancia, aunque son terriblemente efectivos los tiros cruzados al palo largo desde dentro del área. Los penalties continúan con el estilo algo más complejo que se inauguró en la edición 2017, y las defensas y porteros se muestran algo más efectivos cuando están controlados por la inteligencia artificial.

Antoine Griezman en el Wanda Metropolitano / EA Sports

FIFA regresa presumiendo de ambientación estética y sonora. Todos los equipos y ligas posibles, con excepción de la liga china, están presentes con licencia y recreados al máximo detalle. Aquí está claro que FIFA sigue sin tener rival. El sonido y aspecto de los estadios, entre los que debuta el Wanda Metropolitano pero faltan el Camp Nou y Mestalla, también brilla a gran nivel. Repiten las grandes selecciones de fútbol femenino, para que ningún aficionado o aficionada se quede sin jugar con su combinado favorito.

Alex Hunter, protagonista de 'El Camino' / EA Sports

Uno de los modos que más ha evolucionado respecto al año pasado es la historia: ‘El Camino’. De nuevo nos ponemos en la piel de Alex Hunter, pero ahora ya no es un simple canterano, es un jugador cotizado que recibe ofertas de clubes importantes. Además de jugar con él tendremos que atender a la prensa y tomar otras decisiones también en su vida personal, y esta vez sí,influyen en el desarrollo de su trayectoria. El futuro ya no está predefinido, podemos asignar puntos de habilidad y además está completamente doblado al español.

También ha recibido mejoras el modo carrera, que se subdivide en leyenda o manager, en función de si queremos manejar a un único jugador a un director deportivo con poder de decisión en los fichajes. Precisamente ahí, en las negociaciones, es donde se ha profundizado incluyendo diferentes cláusulas y condicionantes para comprar jugadores. FIFA Ultimate Team y su mezcla de química entre jugadores y azar con los sobres también crece: incluye iconos como Maradona, Pelé Ronaldo Nazario, Yashin, Del Piero o Puyol, cada uno de ellos en tres épocas concretas de su carrera. Al modo competitivo FUT Champions, que puede clasificarnos para torneos en vivo, sumamos Squad Battles en el que se nos desafía con retos concretos a cambio de importantes recompensas. El modo 11 contra 11, Clubes Pro, también ha ganado más personalización de las habilidades de nuestro futbolista. Amistosos, divisiones online… la oferta de modos es enorme en FIFA 18.

Derbi madrileño con licencia total / EA Sports

Gráficamente el juego de EA Sports destaca en la recreación facial de las grandes estrellas y sus movimientos o celebraciones. Es cierto que sigue habiendo caras genéricas para los menos cracks, pero también es entendible que la captura de movimiento esté limitada a los más famosos. Donde también presume de potencia técnica el motor Frostbite es en la dinámica de colisiones con choques entre jugadores y golpeos de balón que siguen ganando en realismo.

Thomas Muller, con el Bayern / EA Sports

Todo lo anterior es aplicable para las versiones de PS4 y Xbox One, pero el juego también cuenta con versión específica para Nintendo Switch, y también la hemos probado. Sin duda su mejor virtud es la posibilidad de jugar donde queramos en modo portátil con un FIFA “de verdad”, aunque no es exactamente el mismo juego que sus primos para las consolas de Sony y Microsoft. No tiene el motor gráfico Frostbite y por tanto tampoco ‘El Camino’, y también se han quedado fuera FUT Champions y Squad Battle. En el televisor el juego se mueve a 1080p. y en modo portátil a 720p. En general se ve bastante bien, y sólo se echa en falta más detalles en los planos más cortos de los jugadores, por lo demás (salvo fallos gráficos puntuales), la experiencia es buena y sobre todo recomendable para jugar fuera de casa.

Más actualidad

Total War Warhammer II ya está disponible para PC. Es la segunda entrega de la trilogía del viejo mundo de las miniaturas de fantasía medieval de Games Workshop. Nos ofrece cuatro razas a elegir: altos elfos, elfos oscuros, hombres lagarto y skavens para conseguir el control o destruir un gran vórtice protector. Uno de sus mejores detalles consiste en que si tenemos la primera parte podemos sumar los mapas para conseguir campañas sobre territorios gigantescos. Una experiencia épica para los amantes del juego, pero que requiere de un equipo potente para moverse con suavidad y sin tirones. Si disponemos de él, tendremos un complemento perfecto para uno de los mejores wargames del mundo y pasaremos cientos de horas mandando a nuestras tropas a encarnizadas batallas.

Xbox One y PC acaban de recibir Forza Motorsport 7, el juego de conducción con mayor garaje de la historia. Más de 700 vehículos, entre los que no faltan Lamborghini, Porsche o Ferrari, y con una recreación gráfica impresionante gracias a su calidad 4k que será compatible con la próxima Xbox One X. Además de los propios coches, las partículas de agua de la lluvia serán también las grandes beneficiadas de este gran nivel de detalle.

Dragon´s Dogma llega a PS4 y Xbox One en un pack con su expansión Dark Arisen, y mejoras gráficas y de contenido. Salió originalmente en 2012 para PS3 y Xbox 360, y ahora este juego de rol y acción con influencias de Dark Souls e incluso de Shadow of the Colossus por sus criaturas gigantes, salta de generación. Esta remasterización incluye un nuevo reino subterráneo, más habilidades y equipamiento para personalizar a nuestro guerrero, así como la posibilidad de poner las voces en japonés. Las mejores visuales en cuanto a la iluminación y sombras son evidentes, y la acción en los combates ha ganado en suavidad. Eso sí, mantiene sus combates desafiantes y el sistema de acompañantes, peones, con diferentes clases y comportamientos.

Nuevo modelo para Playstation VR en Japón / Tomohiro Ohtsumi (Getty Images)

Sony ha anunciado el lanzamiento, de momento en Japón, de una nueva versión de sus gafas de realidad virtual Playstation VR. Este nuevo modelo se pondrá a la venta en tierras niponas en apenas dos semanas, el 14 de octubre, y aún no tiene fecha en Occidente. Entre sus mejoras ya anunciadas está la integración del cable de los auriculares en las gafas y cables de conexión más ligeros, así como un nuevo procesador con filtro para los colores más vivos de la tecnología HDR.

