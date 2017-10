La música de Capercaillie, en el Teatro Rosalía

Los Capercaillie están hoy en A Coruña. El grupo folk escocés actúa a las ocho y media de la tarde en el Teatro Rosalía dentro de la gira que está realizando por todo el mundo.

La considerada como banda de música escocesa más universal celebra con esta gira su trigésimo aniversario. Con 19 discos en su haber, en A Coruña presentará los temas de su último trabajo 'At the heart of it all'. Con este disco, Capercaillie regresa con canciones procedentes de la tradición folclórica gaélica de la mano de arreglos contemporáneos.

