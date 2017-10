La renovación de Radoja sigue parada

Después de haberse perdido más de un mes de competición, cinco partidos consecutivos de Liga, Radoja ha superado sus molestias de rodilla y espera tener sus primeros minutos en el partido ante el Pachuca de este jueves "estoy recuperado, entreno con el grupo desde hace pocos días pero ya estoy bien. Fue más de lo previsto. Quiero recuperarme bien y no tener problemas. Me perdí muchos partidos pero hay tiempo para recuperarlos". Eso sí el serbio espera que su selección siga confiando en él "ojalá sigan apostando por mí".

El mediocentro es autocrítico también. El equipo tiene mucho que mejorar "no podemos permitir tantos goles. No sé si nos relajamos, no sé cuál es el problema. Puede ser que nos falte agresividad sin balón"

Respecto a su renovación, sin novedades aunque espera que el Celta se acerque " está como estaba, no cambió nada. Espero que el club se acerque en algún momento. De momento estoy tranquilo aun tengo contrato"

