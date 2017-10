La Generalitat no facilitará el listado de funcionarios que no trabajaron ayer

El gobierno catalán argumenta básicamente que el paro no fue una huelga y que por lo tanto no hay motivo para descontar la jornada no trabajada. De hecho, diferentes departamentos, como el de Enseñanza, ni siquiera recopilarán los datos de los profesores que ayer trabajaron y los que no.

Fuentes del departamento de Economía aseguran que por más que el Ministerio de Hacienda tenga intervenidos las cuentas del gobierno catalán, Cristóbal Montoro no puede decidir sobre la nómina de los funcionarios catalanes.

Pero Hacienda recuerda que todos los pagos del gobierno catalán deben ser previamente justificados y advierte que irá contra el responsable público que no descuente las horas no trabajadas. Recuerdan también que la intervención depende del vicepresidente Oriol Junqueras.

