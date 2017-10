La vía de la mediación

Este miércoles, se ha reunido la Mesa de partidos por la libertad, la fraternidad y la convivencia convocada por Podemos y sus socios de En Comú, IU y En Marea para buscar soluciones al conflicto catalán, en la que han participado PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y, como observadores, representantes de CCOO y UGT y de fuerzas europeas de izquierdas. De ese encuentro ha salido una propuesta de pedir a Mariano Rajoy y a Carles Puigdemont que busquen juntos un mediador o un equipo de mediadores para solucionar la crisis en Cataluña. Así se lo ha comunicado el propio Pablo Iglesias por teléfono a los dos presidentes.

Tanto Rajoy como Puigdemont no han rechazado la propuesta pero sigue sin haber mediador y eso que cada vez hay más ofertas. El PdeCAT avala la iniciativa de Iglesias para buscar un mediador y no vería mal que fuera la Iglesia. De hecho, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, acudió este miércoles a la sede del Arzobispado de Barcelona, situada muy cerca del Palau de la Generalitat, en busca de apoyos y el Govern también está sondeando al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el padre abad de Montserrat, Josep Maria Soler.

Rajoy, por su parte, también busca apoyo en la Iglesia y el martes citó en Moncloa a los arzobispos de Madrid y Barcelona. El presidente ha agradecido la llamada de Iglesias pero le ha dejado claro que Puigdemont debe renunciar a la DUI porque descarta hablar con quien plantea "un chantaje tan brutal al Estado".

Puigdemont pide insistentemente la "mediación internacional" pero la Comisión Europea ya ha dejado claro que solo le incumbe a los españoles su futuro y que por ello Bruselas no mediará. Una postura que el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, respalda porque no ve justificación para una mediación de la UE ya que "no se trata de un conflicto entre dos partes, sino del cumplimiento de la ley, del Estado de derecho y el mantenimiento de la democracia en España".

También este miércoles, el secretario del PSC, Miquel Iceta, daba un paso al frente para proponerse él como mediador "para que no haya ni declaración unilateral de independencia ni se aplique el artículo 155".

Hasta el FC Barcelona se ha ofrecido para mediar y se ha unido a la Comisión Independiente por la Mediación, el Diálogo y la Conciliación, impulsada por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.

