El C. B. Elda quiere consolidar su equipo sénior masculino

Juanjo Torregrosa ha vuelto al Club Baloncesto Elda después de que hace quince años decidiera marcharse al San Blas de Alicante para después fundar el C. B. Petrer, volver al San Blas y hacerse cargo del equipo de la Universidad de Alicante.

Juanjo Torregrosa / Cadena SER

Torregrosa se ha hecho cargo de la dirección deportiva del C. B. Elda que preside Susana Herrera que ha puesto en sus manos un proyecto a cuatro años vista.

Ha estado hoy en el programa “SER Deportivos” de Radio Elda – Cadena SER donde ha reconocido que la anterior directiva ya le propuso volver “pero no se dieron las circunstancias” y ahora, a instancias de Carlos Villaescusa, ha aceptado el reto de llevar el mando deportivo del club verdinegro de Elda con la intención de consolidar el equipo sénior en la categoría Preferente donde competirá en el Grupo D “sin renunciar a nada”, comienza la liga este viernes a las 21:30 h en el “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” ante el C. B. Guardamar. Torregrosa ha aclarado que se pusieron en contacto con la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana para que les dieran plaza en esta categoría porque “hubo jugadores que no querían jugar con nosotros en la categoría más baja del baloncesto provincial”.

Juanjo Torregrosa se ha congratulado de que la base del C. B. Elda goce de muy buena salud, aunque tiene la espina clavada de no haber podido configurar un equipo junior masculino porque “ha existido un salto generacional que no nos ha permitido inscribir un equipo en esa edad”.

En lo que se refiere al equipo sénior femenino, el director deportivo confía en que no tengan problemas para superar la primera fase”.

