El Elda - C.E.E. visita al Elche en un partido apasionante (S. 20:00 h)

El pabellón “Carrús” de Elche acoge esta tarde (20:00 h), el partido de la cuarta jornada de liga en el Grupo E de la Primera Estatal de balonmano masculino con el Bm. Elche – Vulcanizados Alberola (5º: 4 Ptos.) y el Bm. Elda – C. E. E. (3º: 4 Ptos.) con el arbitraje de los andaluces Enrique Javier y José Alberto Romero Cruz.

El partido de hoy llega cargado de motivos suficientes como para no perdérselo. De un lado, ver el duelo de banquillos que protagonizarán Roberto Barberá, ex Almoradí, en el del Bm. Elche y Fernando Latorre, ex Benidorm, en el del Bm. Elda – C.E.E. sin olvidar la presencia en las filas del equipo eldense de Manu Vázquez, ex Elche, considerado por muchos como el mejor central de la categoría.

Además y por si fuera poco, el arranque liguero de ambos equipos ha sido tan parejo como que ambos han ganado dos partidos y han empatado uno. Los de Elda han marcado solo dos goles más que los ilicitanos, pero también han encajado un par más.

Igualdad por todo lo alto, en definitiva.

