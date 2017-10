El Nueva Elda no se fía del Silver Novanca (S. 19:00 h)

El C. D. Nueva Elda F. S.protagoniza hoy una tarde de intenso fútbol sala en el polideportivo municipal “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez”. A partir de las cinco tendrá lugar la presentación de todos sus equipos y dos horas más tarde, a las siete, el partido de la quinta jornada de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala con la primera plantilla del C. D. Nueva Elda F. S. (2º: 12 Ptos.) y el F. S. Silver Novanca de Leganés (15º: 1 Pto.) como protagonistas.

El comienzo liguero de los de David Valverde “Dada” en su estreno de categoría, ha sido fulgurante y, de momento, no conoce la derrota. Es más, ha ganado los cuatro partidos que ha disputado mientras que los madrileños no terminan de arrancar y solo han sumado un punto de los doce disputados lo cual no es motivo de confianza para los eldenses que son conscientes de que se van a medir a un rival joven y, en ocasiones, imprevisible.

El Nueva Elda viene de ganar (3-6) en el campo del Valdepeñas y el Silver Novanca de Leganés de perder (3-5) ante el Club Inter Movistar.

