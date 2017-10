"Que nadie crea que será un partido fácil"

El Xerez DFC recibe el domingo a las seis y media en Chapín al Rota, con las bajas de Joaqui, Padilla y Biri. Esta semana ha sido un poco diferente, mantiene el entrenador xerecista, “porque hemos entrenado martes, miércoles y jueves, digamos como días con más carga, ha sido una carga progresiva finalizando el jueves con poco más de carga de entrenamiento en cuanto volumen y a intensidad. En líneas generales estoy satisfecho, hemos terminado todo el trabajo con buenas sensaciones, hemos preparado bastante bien el partido y ya lo que nos queda es viernes y sábado descansar con una pequeña activación, preparar temas de balón parado, algo más táctico, más posicional; pero en líneas generales ha ido bastante bien y creo que estamos preparados para hacer un buen partido el domingo".

Sobre las ausencias que presenta el equipo, Masegosa reconoce que “son tres bajas importantes porque nos dan muchas posibilidades a la hora de poder cambiar el rumbo de los partidos, nos dan incluso posibilidades a la hora de un planteamiento distinto, pero confío plenamente en la gente que está disponible. Creo que la gente que está jugando lo está haciendo bien, por lo tanto mi confianza es total para todos los disponibles".

El Rota llega a Chapín muy necesitado de puntos y también con notables bajas, entre ellas la de sus delanteros Guille y Luís Lara: “Nos vamos a enfrentar a un equipo que no trae una buena línea en cuanto a resultados, que tiene alguna que otra baja considerable, pero que como todos los equipos del grupo tienen sus argumentos para ganar partidos y para sacar puntos, por lo tanto no podemos desmerecer a un equipo. Ellos iniciaron bien el campeonato con esa victoria que consiguieron contra el Conil, pero a partir de ahí se le ha complicado un poco. No creo que vaya a ser un partido fácil, sino competido y de mucha intensidad, porque además ellos están muy cerca y hay cierta pequeña rivalidad aunque sea sana y creo que ellos van a estar muy motivados".

