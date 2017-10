Más allá de las canciones de Andrés Suárez

Detrás de la letra de las canciones está el verdadero significado que estas encierran, condenado muchas veces a no ser explicado y a quedarse, podríamos decir, únicamente en la intimidad del autor.

Andrés Suárez, con sus ya más de siete discos a la espalda, ha decidido arriesgar e ir un paso más allá explicando, de forma completamente literaria y con un lenguaje poético, ese verdadero sentimiento que oculta la letra de cada canción. ¿Y cómo lo ha hecho? Escribiendo su primer libro "Más allá de mis canciones". Hoy ha estado con nostros para contarnos precisamente eso, un poquito más de lo que hay más allá de sus canciones.

En este libro quería hablar "de todos aquellos que no me piden canciones: mi gente, mis amigos y mi familia". Y hablando de su familia nos ha confesado "prefiero la muerte al olvido". Con este libro, que no le ha resultado fácil lanzarse a escribir, seguro que no pasa al olvido.

Escribir este libro, nos dice, "fue un reto". "Tiene mucho de diario y de cuaderno de ruta de mis viajes". El libro incluye, además, tres canciones inéditas que se podrán escuchar a través de una descarga mediante código QR en las páginas finales del libro. Con él hemos podido viajar y podremos viajar todos los que nos sentemos y abracemos sus historias que van, como él dice, más allá de sus canciones.

Andrés Suárez en directo en A Vivir Madrid / Jesús Blanquiño

Comentarios