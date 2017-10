El PP de Cifuentes aplicará su código ético al alcalde de Brunete "la próxima semana"

Ni en el Gobierno de Cifuentes, ni en el PP de Madrid mueven ficha, de momento, ante la imputación de uno de sus alcaldes relacionado con el caso Púnica, el popular Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete que ha sido citado el próximo lunes para declarar en la Audiencia Nacional en calidad de “investigado”, según recoge la providencia del juez del Caso Púnica.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón imputa a Borja Gutiérrez por su relación con “diversos delitos contra la Administración Pública”, en concreto, “por su participación en los procesos de preparación del contrato de eficiencia energética de su Ayuntamiento”, a una de las empresas situadas en el corazón de la Púnica, Cofely.

Tanto en el Gobierno de Cifuentes, como en el PP de Madrid, optan por la prudencia, no piden la cabeza de este alcalde, principalmente, porque desconocen el auto del Juez, e ignoran qué delitos y qué sospechas concretas pesan sobre Borja Gutierrez, según han explicado a la SER desde la Comunidad de Madrid.

📸 Gracias a @BorjaGIglesias, alcalde de #Brunete, y a todo el equipo de gobierno por vuestro cariño y el gran trabajo que estáis haciendo!☺ pic.twitter.com/6HTXuFKD7M — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 13 de septiembre de 2017

El Consejero de Medio Ambiente, Pedro Rollán, que además forma parte de la Ejecutiva del PP de Madrid en calidad de Presidente del Comité Electoral, anticipa que pronto se aplicará el código etico, "imagino que la próxima semana se adoptarán las decisiones que correspondan en cumplimiento de nuestro código ético", pero no aclara en qué sentido, tan solo insisten en la inocencia de su alcalde: “Yo he escuchado al alcalde de Brunete que, parece ser, que no ha establecido ningún tipo de relación contractual con esta empresa [Cofely]”.

El nuevo Código Ético del PP de Cifuentes no afecta a los alcaldes, con ese documento en la mano el PP solo podría obligarle a renunciar a su puesto como Presidente del PP en Brunete, cargo por el precisamente fue reelegido hace solo justo un mes.

La oposición en Brunete, PSOE y Ganar Brunete, piden la dimisión del alcalde del municipio, Borja Gutiérrez. Aseguran estar preocupados por la situación y por la imagen que aseguran continuamente se está dando del municipio

Comentarios