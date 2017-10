Óscar Puente llama "reliquias" a algunos históricos del PSOE

"Yo creo que no es malo para Pedro Sánchez que algunas reliquias del Partido Socialista no le tengan mucho cariño", respondió el portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente, al ser preguntado por la carta de destacados veteranos dirigida al secretario general. El portavoz del PSOE personalizó las críticas en Joaquín Leguina por participar en algunas de las "tertulias más retrógradas de este país".

Además, Óscar Puente consideró que han perdido "autoridad moral".

Históricos socialistas, entre los que figuran cuatro expresidentes autonómicos, como el andaluz José Rodríguez de la Borbolla y el madrileño Joaquín Leguina, además, de los expresidentes del Parlamento Andaluz Antonio Ojeda y Javier Torres Vela, han dirigido una carta a Pedro Sánchez, en la que le piden que tome las decisiones precisas para colaborar en la restauración del orden constitucional en Cataluña. En ese documento también se cuestiona la reprobación planteada a la vicepresidenta del Gobierno.

El portavoz de la Ejecutiva Federal y alcalde de Valladolid también se preguntó por qué hay socialistas que de forma "atípica" defienden a Soraya Sáenz de Santamaría y no figuran dirigentes del Partido Popular. "Todavía no he encontrado a nadie del PP", apostilló Óscar Puente.

Comentarios