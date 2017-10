Concentración de la PAH por los desahucios en Vigo

Una concentración de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en el cruce de los cuatro bancos.

Esta nueva acción de protesta la realizan para recordarle a los bancos que sigue habiendo mucha gente sufriendo por tener que abandonar sus casas obligados, al no poder hacer frente a la hipoteca. Desahucios que, aseguran, se siguen produciendo a diario por lo que insisten en pedir más humanidad con quienes no tienen ni para hacer frente a un alquiler. En este sentido han exigido también al concello soluciones y no parches.

Las concentraciones, aseguran, continuarán hasta que no haya ni un desahuciado a causa de las hipotecas.

