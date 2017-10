José Bono: "Si Puigdemont declara la independencia tendrá el mismo valor que si declarase su anexión a Marruecos"

El expresidente del Congreso de los Diputados y expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha pedido diálogo para solucionar el conflicto en Cataluña, aunque ha opinado que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no debe ser el interlocutor, porque "debe pagar por el daño que ha hecho".

En una entrevista concedida a Castilla-La Mancha Media Televisión, el también exministro de Defensa ha acusado a Puigdemont de haber dado el "segundo golpe" de Estado en España desde que se aprobó la Constitución de 1978 y se instauró la democracia, y le ha definido como un "golpista".

Por ello, ha considerado que los "secesionistas han llegado a un punto que deben recibir la fuerza del Estado y los que han cometido delito, tienen que pagarlo", pero ha matizado que ello debe ser "no por venganza", sino para que se cumplan las leyes.

Además, ha pedido que se abra un proceso de diálogo con Cataluña, porque "hay un problema entre Cataluña y España, que es histórico" y se ha mostrado dispuesto a modificar leyes, pero ha precisado que en ese diálogo "Puigdemont no es el interlocutor, porque tiene que pagar el daño que ha hecho a Cataluña, que es gravísimo".

"Puigdemont no puede ser el interlocutor del mismo modo que no se le consultó a Tejero cómo iba a ser la ley de seguridad nacional", ha apuntado Bono.

Y ha señalado que si Puigdemont declara la independencia de Cataluña estará cometiendo un "delito de rebelión y tendrá que ir a la cárcel", por lo que ha pedido a los líderes catalanes que promueven la independencia que "si les queda un poco de sentido común, den marcha atrás, porque es mucho mejor no consumar el delito y que solo se les condene por los actos preparatorios, si se les condena".

Asimismo, José Bono se ha mostrado partidario de que los partidos constitucionalistas actúen unidos en la defensa y aplicación de la ley y ha apostado por respaldar al Gobierno central.

"Ahora hay que conseguir que Cataluña no se separe de España, y luego los socialistas queremos que Rajoy no vuelva a ganar, pero lo primero es lo primero", ha expuesto el exministro de Defensa, que ha incidido en "no hacer ni una crítica al Gobierno de España".

Además, ha declarado que "nunca" se había sentido tan cerca de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y ha lamentado que les ha viso "acosados, insultados, expulsados de los gimnasios donde hacían deporte y de los hoteles donde se hospedaban".

"La Policía Nacional y la Guardia Civil tuvo un comportamiento que era de cumplir una orden y no atacaron a quienes estaban en la calle pacíficamente".

