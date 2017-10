Gas Natural cambia su sede social de Barcelona a Madrid

La empresa energética Gas Natural también saca su sede social de Cataluña. Según ha podido saber la Cadena SER, el Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado el cambio de sede. El destino es Madrid.

La energética se une a entidades bancarias como Banco Sabadell, que ha trasladado su sede social a Alicante, o otras empresas como la biotecnológica Oryzon y saca su sede social de Cataluña ante la incertidumbre de una posible declaración unilateral de independencia.

Cabe destacar que el Gobierno ha aprobado un Real Decreto por el que los Consejos de Administración podrán decidir la ubicación de la sede social de las empresas sin esperar a la Junta de accionistas.

"Las políticas irresponsables generan determinadas actuaciones por parte de los grupos empresariales. La política irresponsable de la Generalitat genera alarma y eso es lo peor en el mundo empresarial. En 2015 nos pidieron una modificación (consulta aquí el BOE) para que fuesen los Consejos de Administración quienes decidiesen la ubicación de la sede social. En última instancia, el Gobierno no hace nada, solo cambiar el órgano que decide donde está el domicilio social (…) Es muy triste que estemos viendo la salida de empresas de Cataluña y esto no es culpa de las empresas, sino de una política irresponsable que genera incertidumbre e inquietud", ha lamentado el ministro de Economía, Luis de Guindos, que ha informado que no habrá ‘BOE exprés’ y que el nuevo decreto entrará en vigor el sábado.

Comentarios