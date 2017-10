Emotivo vídeo de agradecimiento de Yeray Álvarez

«Valoro beber agua y que no sepa rara y que al comer no me entren ganas de vomitar. Cualquier cosa lo valoro mucho más», afirma el defensa del Athletic cuando está a punto de recibir el alta médica tras su recaída el pasado mes de junio y por fin derrotar al tumor testicular que le ha alejado de los terrenos de juego estos últimos cuatro meses.

Yeray, ya curado del tumor testicular que le mantiene de baja desde junio y cerca de recibir el alta médica, se ejercitó el pasado viernes junto al readaptador Xabi Clemente para hacer carrera continua y trabajo de conducción y golpeo de la pelota en la última fase de su puesta a punto antes de incorporarse al grupo.

